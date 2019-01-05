Церемония подписания Варфоломеем томоса: трансляция

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Сегодня в Стамбуле подпишут томос об автокефалии для Православной церкви в Украине

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Сегодня в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подпишет томос об автокефалии Православной церкви в Украине. 

Начало мероприятий запланировано на 11:00.

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Для участия в церемонии, кроме предстоятеля ПЦУ митрополита Епифанияприбыли президент Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий и ряд политиков. 

Вчера, 4 января, рукопись томоса на пергаменте, который 6 января вручат Епифанию, доставили из Афона Вселенскому патриарху Варфоломею

7 января во время литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос. Литургию совершит митрополит Епифаний. Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади. 

После литургии томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00.

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Теги: томос, автокефалия, варфоломей, Стамбул
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