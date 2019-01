Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения томоса

Украинская делегация прибыла в Стамбул, где будет подписан и вручен томос об автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Он опубликовал фото украинской делегации. На церемонию прибыли также предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, третий президент Украины Виктор Ющенко, вице-премьер министр Геннадий Зубко и министр обороны Степан Полторак.

Также в Стамбул прилетел президент Петр Порошенко вместе с супругой.

Історичний візит @poroshenko до Стамбулу розпочався / Historic visit of @poroshenko to Istanbul has begun pic.twitter.com/bV7zntT3bF