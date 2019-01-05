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05.01.2019, 10:10

Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения томоса

Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения томоса - Фото
Украинская делегация в Стамбуле (фото - Андрей Парубий/Twitter)

Вселенский патриарх Варфоломей завтра вручит томос предстоятелю Православной церкви в Украине

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Украинская делегация прибыла в Стамбул, где будет подписан и вручен томос об автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий

Он опубликовал фото украинской делегации. На церемонию прибыли также предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, третий президент Украины Виктор Ющенко, вице-премьер министр Геннадий Зубко и министр обороны Степан Полторак

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Также в Стамбул прилетел президент Петр Порошенко вместе с супругой.

Вчера, 4 января, рукопись томоса на пергаменте, который вручат Епифанию, доставили из Афона Вселенскому патриарху Варфоломею

7 января во время литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской будет продемонстрирован томос об автокефалии. Литургию совершит митрополит Епифаний. Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади. 

После литургии томос перенесут для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00.

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Теги: томос, церковь, автокефалия, Стамбул, делегация
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