Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват телефонного разговора военнослужащего РФ, который находится на территории Украины, со своей женой.

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"Ты, солнце, страну защищаешь. Страну идиотов, бл...дь", – говорит женщина своему мужу.

"Чью? От чего? Хоть бы пояснили, нах...й", – спрашивает он.

"Чью? Путинскую! Путинский кусок земли от людей, которые ему немилостивы", – отвечает жена.

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Вадим Ребрина

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