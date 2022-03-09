Президент обороняющейся от полномасштабного российского вторжения Украины Владимир Зеленский опубликовал ежедневное полуденное обращение к народу и миру. Видео выложено на ресурсах Офиса президента и страницах официальных властей.
Тезисно текстом речь главы государства будет следующей новостью.
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