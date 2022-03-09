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"У нас война. Это ж не пинг-понг!" Зеленский обратился к США и Польше из-за МиГов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 12:15
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
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Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать

Президент обороняющейся от полномасштабного российского вторжения Украины Владимир Зеленский опубликовал ежедневное полуденное обращение к народу и миру. Видео выложено на ресурсах Офиса президента и страницах официальных властей.

Тезисно текстом речь главы государства будет следующей новостью.

Читайте хронику: Вторжение России в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости

Евгений Пилипенко
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Владимир Зеленский
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