Бойцы Сил спецопераций показали кадры отработки ракетной системой М142 HIMARS по командно-штабной машине оккупантов. Эпизод произошел на Донецком направлении, видео опубликовали в соцсетях ССО.

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"Операторы третьего полка ССО на Донецком направлении зафиксировали перемещение командно-штабной машины Р-149 АКШ. Технику враг использовал для управления своими подразделениями", – написали военные под роликом.

Судя по видео, спецназовцы корректировали ракетный удар комплексом аэроразведки Shark. В результате атаки машина оккупантов была уничтожена вдребезги, сообщили военные.

Дрон Shark может находиться в воздухе до четырех часов, работает в диапазоне температур от -15 °C до +50 °C и летает со скоростью до 150 км/ч. Его камера с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом может вести адаптивный треккинг цели даже при скорости объекта 100 км/ч.

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. За сутки ВСУ уничтожили четыре танка, 11 единиц техники, пять единиц артиллерии врага и ликвидировали 630 личного состава армии России.

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