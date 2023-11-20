Бійці Сил спецоперацій показали кадри відпрацювання ракетною системою М142 HIMARS по командно-штабній машині окупантів. Епізод відбувся на Донецькому напрямку, відео опублікували у соцмережах ССО.

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"Оператори третього полку ССО на Донецькому напрямку зафіксували переміщення командно-штабної машини Р-149 АКШ. Техніку ворог використовував для управління своїми підрозділами", – написали військові під роликом.

Судячи з відео, спецпризначенці коригували ракетний удар комплексом аеророзвідки Shark. Унаслідок атаки машина окупантів була знищена вщент, повідомили військові.

Дрон Shark може перебувати в повітрі до чотирьох годин, працює за діапазону температур від -15°C до +50°C і літає зі швидкістю до 150 км/год. Його камера з 30-разовим оптичним збільшенням та додатковим цифровим зумом може вести адаптивний трекінг цілі навіть за швидкості об'єкта 100 км/год.

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. За добу ЗСУ знищили чотири танки, 11 одиниць техніки, п'ять одиниць артилерії ворога та ліквідували 630 особового складу армії Росії.

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