Армія Росії втратила батальйон солдатів, чотири танки, 11 одиниць техніки та п'ять артсистем
20.11.2023, 07:56
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)
Російська армія втратила 630 осіб, чотири танки, 11 одиниць техніки та п'ять одиниць артилерії за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського, на фронті сталося 46 бойових зіткнень.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 319 210 (+640),
– танків – 5439 (+4),
– бойових броньованих машин – 10168 (+2),
– артилерійських систем – 7748 (+4),
– РСЗВ – 899 (+1),
– засобів ППО – 588,
– літаків – 323,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5764 (+9),
– крилатих ракет – 1563,
– кораблів/катерів – 22,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 10127 (+7),
– спеціальної техніки – 1097 (+1).
- 17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області.
- У розвідці припустили, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватись на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення.
- У вечірньому зведенні Генштабу 17 листопада йшлося, що Сили оборони проводять заходи щодо розширення плацдарму на лівому березі.
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