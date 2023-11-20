Армія Росії втратила батальйон солдатів, чотири танки, 11 одиниць техніки та п'ять артсистем

Російська армія втратила 630 осіб, чотири танки, 11 одиниць техніки та п'ять одиниць артилерії за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли, що росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського, на фронті сталося 46 бойових зіткнень.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 319 210 (+640),

– танків – 5439 (+4),

– бойових броньованих машин – 10168 (+2),

– артилерійських систем – 7748 (+4),

– РСЗВ – 899 (+1),

– засобів ППО – 588,

– літаків – 323,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5764 (+9),

– крилатих ракет – 1563,

– кораблів/катерів – 22,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 10127 (+7),

– спеціальної техніки – 1097 (+1).

17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

У розвідці припустили, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватись на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення.

У вечірньому зведенні Генштабу 17 листопада йшлося, що Сили оборони проводять заходи щодо розширення плацдарму на лівому березі.

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