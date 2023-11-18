RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ просунулись до 8 км на лівому березі, міномети вже не дістають. Але у РФ є артилерія

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 23:55
ЗСУ просунулись до 8 км на лівому березі, міномети вже не дістають. Але у РФ є артилерія - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Українські сили відтіснили окупантів з лівого берега на відстань до восьми кілометрів, і міномети РФ більше не дістають до правого берега, проте окупанти продовжують гатити артилерією. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Відповідаючи на запитання, на яку відстань українським захисникам вже вдалося відтіснити ворога на лівому березі Дніпра, Гуменюк сказала, що цифри різняться від трьох до восьми кілометрів – в залежності від специфіки, географії і ландшафту місцевості.

За її словами, окупаційні мінометні розрахунки тепер не досягають правого берега. Проте росіяни продовжують вести артилерійський вогонь та мають резерви, щоб підтягувати нові артсистеми на місце знищених, і поки що їхня кількість "не має критичної межі".

"Тобто вони не вибиті настільки, що не зможуть підтягувати додаткові сили. На місце знищених позицій повертаються ті, які більш свіжі", – сказала речниця ЗСУ.

Коментуючи ситуацію на лівому березі, вона наголосила, що закріплення Сил оборони – це довготривала операція, яка може затягнутись на кілька днів або тижнів.

"Закріпитися на березі, маючи річку у себе за спиною, – дуже непроста бойова ситуація, тож вона може тривати довгий час. Водночас ворог намагається тиснути на ті сили, які там присутні", – повідомила Гуменюк.

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війналівий берегконтрнаступпівденьНаталія Гуменюк

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 