ЗСУ просунулись до 8 км на лівому березі, міномети вже не дістають. Але у РФ є артилерія

Українські сили відтіснили окупантів з лівого берега на відстань до восьми кілометрів, і міномети РФ більше не дістають до правого берега, проте окупанти продовжують гатити артилерією. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

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Відповідаючи на запитання, на яку відстань українським захисникам вже вдалося відтіснити ворога на лівому березі Дніпра, Гуменюк сказала, що цифри різняться від трьох до восьми кілометрів – в залежності від специфіки, географії і ландшафту місцевості.

За її словами, окупаційні мінометні розрахунки тепер не досягають правого берега. Проте росіяни продовжують вести артилерійський вогонь та мають резерви, щоб підтягувати нові артсистеми на місце знищених, і поки що їхня кількість "не має критичної межі".

"Тобто вони не вибиті настільки, що не зможуть підтягувати додаткові сили. На місце знищених позицій повертаються ті, які більш свіжі", – сказала речниця ЗСУ.

Коментуючи ситуацію на лівому березі, вона наголосила, що закріплення Сил оборони – це довготривала операція, яка може затягнутись на кілька днів або тижнів.

"Закріпитися на березі, маючи річку у себе за спиною, – дуже непроста бойова ситуація, тож вона може тривати довгий час. Водночас ворог намагається тиснути на ті сили, які там присутні", – повідомила Гуменюк.

Вчора у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

У розвідці припустили, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонщини у відповідь на закріплення.

У вечірньому зведенні Генштабу 17 листопада йшлося, що Сили оборони проводять заходи з розширення плацдарму на лівому березі.

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