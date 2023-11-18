ВСУ продвинулись до 8 км на левом берегу, минометы уже не достают. Но у РФ есть артиллерия
Украинские силы оттеснили оккупантов с левого берега на расстояние до восьми километров, и минометы РФ больше не достают до правого берега, однако оккупанты продолжают бить артиллерией. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
Отвечая на вопрос, на какое расстояние украинским защитникам удалось оттеснить врага на левом берегу Днепра, Гуменюк сказала, что цифры разнятся от трех до восьми километров – в зависимости от специфики, географии и ландшафта местности.
По ее словам, оккупационные минометные расчеты теперь не достигают правого берега. Однако россияне продолжают вести артиллерийский огонь и у них есть резервы, чтобы подтягивать новые артсистемы на место уничтоженных, и пока что их количество "не имеет критического предела".
"То есть они не выбиты настолько, что не смогут подтягивать дополнительные силы. На место уничтоженных позиций возвращаются более свежие", – сказала спикер ВСУ.
Комментируя ситуацию на левом берегу, она подчеркнула, что закрепление Сил обороны – это длительная операция, которая может затянуться на несколько дней или недель.
"Закрепиться на берегу, имея реку у себя за спиной, – очень непростая боевая ситуация, поэтому она может продолжаться долгое время. В то же время враг пытается давить на те силы, которые там присутствуют", – сообщила Гуменюк.
- Вчера в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- В разведке предположили, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонщины в ответ на закрепление.
- В вечерней сводке Генштаба 17 ноября говорилось, что Силы обороны проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу.
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