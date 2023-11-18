ВСУ продвинулись до 8 км на левом берегу, минометы уже не достают. Но у РФ есть артиллерия

Украинские силы оттеснили оккупантов с левого берега на расстояние до восьми километров, и минометы РФ больше не достают до правого берега, однако оккупанты продолжают бить артиллерией. Об этом в эфире телемарафона сообщила спикер объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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Отвечая на вопрос, на какое расстояние украинским защитникам удалось оттеснить врага на левом берегу Днепра, Гуменюк сказала, что цифры разнятся от трех до восьми километров – в зависимости от специфики, географии и ландшафта местности.

По ее словам, оккупационные минометные расчеты теперь не достигают правого берега. Однако россияне продолжают вести артиллерийский огонь и у них есть резервы, чтобы подтягивать новые артсистемы на место уничтоженных, и пока что их количество "не имеет критического предела".

"То есть они не выбиты настолько, что не смогут подтягивать дополнительные силы. На место уничтоженных позиций возвращаются более свежие", – сказала спикер ВСУ.

Комментируя ситуацию на левом берегу, она подчеркнула, что закрепление Сил обороны – это длительная операция, которая может затянуться на несколько дней или недель.

"Закрепиться на берегу, имея реку у себя за спиной, – очень непростая боевая ситуация, поэтому она может продолжаться долгое время. В то же время враг пытается давить на те силы, которые там присутствуют", – сообщила Гуменюк.

Вчера в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.

В разведке предположили, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонщины в ответ на закрепление.

В вечерней сводке Генштаба 17 ноября говорилось, что Силы обороны проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу.

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