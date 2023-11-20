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Генштаб: РФ наступає майже на всьому фронті, ЗСУ атакують на лівому березі Дніпра — карта

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 07:21
Генштаб: РФ наступає майже на всьому фронті, ЗСУ атакують на лівому березі Дніпра — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 46 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни відбили сім атак у районах Іванівки, Петропавлівки та Синьківки.
Під Бахмутом загарбники безуспішно штурмували 11 разів у районах Кліщіївки та Андріївки, ЗСУ і далі атакують на південному фланзі.
Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 12 атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та самої Авдіївки.
Також відбито 16 штурмів армії РФ у районах Мар'їнки, Красногорівки та Побєди. Крім цього, захлинулися атаки ворога поблизу Старомайорського на Времівському виступі.
Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, нових деталей немає.
На лівому березі Дніпра на Херсонщині ЗСУ утримують плацдарми, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили противника.
Українська авіація завдала двох ударів по районах зосередження особового складу. Ракетники та артилеристи вразили два райони зосередження окупантів та три склади боєприпасів.

Читайте також: ЗСУ просунулися до 8 км на лівому березі, міномети вже не дістають. Але РФ має артилерію

Дмитро Гриниченко
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