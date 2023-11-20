Генштаб: РФ наступає майже на всьому фронті, ЗСУ атакують на лівому березі Дніпра — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Старомайорського. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 46 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни відбили сім атак у районах Іванівки, Петропавлівки та Синьківки.

Під Бахмутом загарбники безуспішно штурмували 11 разів у районах Кліщіївки та Андріївки, ЗСУ і далі атакують на південному фланзі.

Росіяни продовжують спроби оточити Авдіївку, Сили оборони відбили 12 атак у районах Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та самої Авдіївки.

Також відбито 16 штурмів армії РФ у районах Мар'їнки, Красногорівки та Побєди. Крім цього, захлинулися атаки ворога поблизу Старомайорського на Времівському виступі.

Українські з'єднання продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, нових деталей немає.

На лівому березі Дніпра на Херсонщині ЗСУ утримують плацдарми, ведуть контрбатарейну боротьбу та знищують тили противника.

Українська авіація завдала двох ударів по районах зосередження особового складу. Ракетники та артилеристи вразили два райони зосередження окупантів та три склади боєприпасів.

17 листопада у Морській піхоті ЗСУ заявили про закріплення на трьох плацдармах на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

У розвідці припустили, що російські окупанти намагатимуться перегрупуватися на лівобережжі Херсонської області у відповідь на закріплення.

У вечірньому зведенні Генштабу 17 листопада йшлося, що Сили оборони проводять заходи щодо розширення плацдарму на лівому березі.

Читайте також: ЗСУ просунулися до 8 км на лівому березі, міномети вже не дістають. Але РФ має артилерію

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.