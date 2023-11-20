Генштаб: РФ наступает почти по всему фронту, ВСУ атакуют на левом берегу Днепра — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 46 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины отбили семь атак в районах Ивановки, Петропавловки и Синьковки.

Под Бахмутом захватчики безуспешно штурмовали 11 раз в районах Клещеевки и Андреевки, ВСУ продолжают атаки на южном фланге.

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