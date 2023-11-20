Генштаб: РФ наступает почти по всему фронту, ВСУ атакуют на левом берегу Днепра — карта
20.11.2023, 07:21
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 46 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины отбили семь атак в районах Ивановки, Петропавловки и Синьковки.
Под Бахмутом захватчики безуспешно штурмовали 11 раз в районах Клещеевки и Андреевки, ВСУ продолжают атаки на южном фланге.
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 12 атак в районах Новокалиново, Новобахмутовки, Северного и самой Авдеевки.
Также отражено 16 штурмов армии РФ в районах Марьинки, Красногоровки и Победы. Кроме этого захлебнулись атаки врага вблизи Старомайорского на Времевском выступе.
Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, новых деталей нет.
На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ удерживают плацдармы, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы противника.
Украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава. Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения оккупантов и три склада боеприпасов.
- 17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- В разведке предположили, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление.
- В вечерней сводке Генштаба 17 ноября говорилось, что Силы обороны проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу.
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