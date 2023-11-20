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Генштаб: РФ наступает почти по всему фронту, ВСУ атакуют на левом берегу Днепра — карта

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 07:21
Генштаб: РФ наступает почти по всему фронту, ВСУ атакуют на левом берегу Днепра — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 46 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины отбили семь атак в районах Ивановки, Петропавловки и Синьковки.
Под Бахмутом захватчики безуспешно штурмовали 11 раз в районах Клещеевки и Андреевки, ВСУ продолжают атаки на южном фланге. 
Россияне продолжают попытки окружить Авдеевку, Силы обороны отбили 12 атак в районах Новокалиново, Новобахмутовки, Северного и самой Авдеевки. 
Также отражено 16 штурмов армии РФ в районах Марьинки, Красногоровки и Победы. Кроме этого захлебнулись атаки врага вблизи Старомайорского на Времевском выступе.
Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, новых деталей нет. 
На левом берегу Днепра в Херсонской области ВСУ удерживают плацдармы, ведут контрбатарейную борьбу и уничтожают тылы противника. 
Украинская авиация нанесла два удара по районам сосредоточения личного состава. Ракетчики и артиллеристы поразили два района сосредоточения оккупантов и три склада боеприпасов. 

Читайте также: ВСУ продвинулись до 8 км на левом берегу, минометы уже не достают. Но у РФ есть артиллерия

Дмитрий Гриниченко
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