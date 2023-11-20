Армия России потеряла батальон солдат, четыре танка, 11 единиц техники и пять артсистем
20.11.2023, 07:56
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российская армия потеряла 630 человек, четыре танка, 11 единиц техники и пять единиц артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Утром военные заявляли, что россияне наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Старомайорского, на фронте произошло 46 боевых столкновений.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 319 210 (+640),
— танков — 5439 (+4),
— боевых бронированных машин — 10168 (+2),
— артиллерийских систем — 7748 (+4),
— РСЗО — 899 (+1),
— средств ПВО — 588,
— самолетов — 323,
— вертолетов — 324,
— БпЛА оперативно-тактического уровня — 5764 (+9),
— крылатых ракет — 1563,
— кораблей/катеров — 22,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 10127 (+7),
— специальной техники — 1097 (+1).
- 17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- В разведке предположили, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление.
- В вечерней сводке Генштаба 17 ноября говорилось, что Силы обороны проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу.
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