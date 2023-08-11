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Украина получила от Нидерландов шесть надувных госпиталей – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.08.2023, 12:55
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Нидерланды передали Украине шесть надувных госпиталей. Об этом сообщает Госпрогранслужба.

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Как отмечается, пограничники получили еще шесть мобильных комплексов медицинской поддержки.

В частности, Нидерланды предоставлили два модуля Role 2 и четыре модуля Role 1.

"Их использование позволяет выстроить систему лечебно-эвакуационного обеспечения ГПСУ по стандартам НАТО", – говорится в сообщении.

С помощью такого комплекса медики могут в полевых условиях развернуть полноценный госпиталь со своей операционной, предоперационной, палатой интенсивной терапии, лабораторией и стерилизационной.

  • 13 июля сообщалось, что Испания готовит к передаче  Госпогранслужбе Украины мобильный госпиталь и автомобили для эвакуации раненых.

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Наталья Медведева
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