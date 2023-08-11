Нідерланди передали Україні шість надувних шпиталів. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Як зазначають, прикордонники отримали ще шість мобільних комплексів медичної підтримки.
Зокрема, Нідерланди надали два модулі Role 2 та чотири модулі Role 1.
"Їхнє використання дозволяє вибудувати систему лікувально-евакуаційного забезпечення ДПСУ за стандартами НАТО", – йдеться у повідомленні.
За допомогою такого комплексу медики можуть у польових умовах розгорнути повноцінний шпиталь зі своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією та стерилізаційною.
- 13 липня повідомлялося, що Іспанія готує до передання Держприкордонслужбі України мобільний шпиталь та автомобілі для евакуації поранених.
Читайте також: Дуда заявив, що в України недостатньо зброї, щоб змінити баланс війни та взяти гору
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі