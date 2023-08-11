Нідерланди передали Україні шість надувних шпиталів. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Як зазначають, прикордонники отримали ще шість мобільних комплексів медичної підтримки.

Зокрема, Нідерланди надали два модулі Role 2 та чотири модулі Role 1.

"Їхнє використання дозволяє вибудувати систему лікувально-евакуаційного забезпечення ДПСУ за стандартами НАТО", – йдеться у повідомленні.

За допомогою такого комплексу медики можуть у польових умовах розгорнути повноцінний шпиталь зі своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією та стерилізаційною.

13 липня повідомлялося, що Іспанія готує до передання Держприкордонслужбі України мобільний шпиталь та автомобілі для евакуації поранених.

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