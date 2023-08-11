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Україна отримала від Нідерландів шість надувних шпиталів – відео видео

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11.08.2023, 12:55
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Нідерланди передали Україні шість надувних шпиталів. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Як зазначають, прикордонники отримали ще шість мобільних комплексів медичної підтримки.

Зокрема, Нідерланди надали два модулі Role 2 та чотири модулі Role 1.

"Їхнє використання дозволяє вибудувати систему лікувально-евакуаційного забезпечення ДПСУ за стандартами НАТО", – йдеться у повідомленні.

За допомогою такого комплексу медики можуть у польових умовах розгорнути повноцінний шпиталь зі своєю операційною, передопераційною, палатою інтенсивної терапії, лабораторією та стерилізаційною.

  • 13 липня повідомлялося, що Іспанія готує до передання Держприкордонслужбі України мобільний шпиталь та автомобілі для евакуації поранених.

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Наталія Медведєва
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