UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские бойцы сбили под Авдеевкой российский самолет – Зеленский в видеообращении видео

Цей матеріал також доступний українською
26.02.2023, 19:28
Владимир Зеленский (Скриншот с видео)
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Артиллерия ВСУ подорвала командный пункт россиян: дом просто исчез во взрыве – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео
Снайпер оккупантов залег на позиции недалеко от ВСУ, но его заметила аэроразведка – видео

Сегодня, 26 февраля, под Авдеевкой украинские бойцы сбили очередной российский военный самолет. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что агрессия России прекратится после деоккупации Крыма.

"В 2014 году российская агрессия началась именно с захвата Крыма. Логично, что освобождением Крыма мы поставим историческую точку на любых попытках России ломать жизнь украинцам и всем народам Европы, Азии, на покорение которых Кремль когда-то претендовал", – сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто приближает украинскую победу.

"Особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110-й отдельной механизированной бригады, сбившим очередной вражеский самолет под Авдеевкой", – сказал президент.

  • Российские оккупанты в субботу вели наступление на пяти основных направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и Шахтерском. Вооруженные Силы Украины отразили более 70 атак в сутки.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Крым самолет авдеевка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 