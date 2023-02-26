Сегодня, 26 февраля, под Авдеевкой украинские бойцы сбили очередной российский военный самолет. Об этом в видеообращении сообщил президент Владимир Зеленский.
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Он отметил, что агрессия России прекратится после деоккупации Крыма.
"В 2014 году российская агрессия началась именно с захвата Крыма. Логично, что освобождением Крыма мы поставим историческую точку на любых попытках России ломать жизнь украинцам и всем народам Европы, Азии, на покорение которых Кремль когда-то претендовал", – сказал Зеленский.
Он поблагодарил всех, кто приближает украинскую победу.
"Особенно благодарен сегодня нашим ребятам из 110-й отдельной механизированной бригады, сбившим очередной вражеский самолет под Авдеевкой", – сказал президент.
- Российские оккупанты в субботу вели наступление на пяти основных направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и Шахтерском. Вооруженные Силы Украины отразили более 70 атак в сутки.
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