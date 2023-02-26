Россия наступает на пяти направлениях. ВСУ отбили более 70 атак – Генштаб

Российские оккупанты в субботу вели наступление на пяти основных направлениях: Авдеевском, Бахмутском, Купянском, Лиманском и Шахтерском. Вооруженные Силы Украины отбили более 70 атак в сутки, говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

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Ситуация на фронте существенно не изменилась. Наступательные действия противника, согласно сообщению, вчера были безрезультатными.

Противник нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Украинская авиация ответила 12 ударами по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также военные сбили три вражеских беспилотных летательных аппарата разных типов: "Орлан-10", Supercam S350 и "Ланцет-3".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы противника, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы, а также две важные вражеские цели (какие именно – не уточняется).

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Андрій Водяний

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