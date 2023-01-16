Украинские военные из боевой группы К2 больше недели прослушивали разговоры российских военных, забрав с помощью квадрокоптера с их позиций рацию погибшего оккупанта. Видео работы беспилотника выложил на своем Youtube-канале волонтер Сергей Притула.

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По его словам, это произошло в начале декабря на северско-соледарском направлении.

"Российский оккупант на передней линии увидел Украину и умер. Но оставил после себя наследство в виде радейки, которая валялась рядом с окопом. К2 подумали себе, что такое добро не должно без дела лежать и запустили к тому месту дрон с веревочкой! Пришлось повозиться, но радейку таки забрать смогли. И потом еще девять дней слушали секретные разговоры российских оккупантов. И чем больше было разговоров, тем меньше становилось оккупантов", – рассказал Притула.

Он пошутил, что в этой истории были две составляющие успеха: мастерство оператора и российское "головотяпство", потому что радиостанции так никто и не перепрошил, как того требует протокол безопасности при утрате одной рации.

Операцию по захвату рации провел дрон, приобретенный волонтерским фондом Притулы на пожертвования.

На прошлой неделе в Раде зарегистрировали законопроект о ввозе квадрокоптеров без НДС и пошлины.

Министр обороны Алексей Резников говорил, что квадрокоптеры не меняют ситуацию на поле боя.

Андрій Водяний

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