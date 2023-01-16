UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские военные с помощью дрона подобрали с поля боя рацию погибшего оккупанта – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.01.2023, 19:59
Фото - Притула
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США

Украинские военные из боевой группы К2 больше недели прослушивали разговоры российских военных, забрав с помощью квадрокоптера с их позиций рацию погибшего оккупанта. Видео работы беспилотника выложил на своем Youtube-канале волонтер Сергей Притула.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, это произошло в начале декабря на северско-соледарском направлении.

"Российский оккупант на передней линии увидел Украину и умер. Но оставил после себя наследство в виде радейки, которая валялась рядом с окопом. К2 подумали себе, что такое добро не должно без дела лежать и запустили к тому месту дрон с веревочкой! Пришлось повозиться, но радейку таки забрать смогли. И потом еще девять дней слушали секретные разговоры российских оккупантов. И чем больше было разговоров, тем меньше становилось оккупантов", – рассказал Притула.

Он пошутил, что в этой истории были две составляющие успеха: мастерство оператора и российское "головотяпство", потому что радиостанции так никто и не перепрошил, как того требует протокол безопасности при утрате одной рации.

Операцию по захвату рации провел дрон, приобретенный волонтерским фондом Притулы на пожертвования.

Андрій Водяний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война БПЛА сергей притула
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 