Украинские воины подняли флаг над тремя населенными пунктами в "серой зоне" – видео
Бойцы бригады "Стальная граница" подняли над населенными пунктами Шабельное, Песчаное и Дегтярное Харьковской области сине-желтые флаги. Видео опубликовала Государственная пограничная служба.
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Эти населенные пункты возле государственной границы с РФ находятся в "серой зоне", отметили пограничники.
"Территория разрушенных сел плотно заминирована, а из-за постоянных вражеских обстрелов непригодна для проживания. Однако пограничники бригады Гвардии наступления "Стальная граница" контролируют местность и напоминают врагу, что это наша земля и ему здесь не место!" – сказано в сообщении.
- По данным британской разведки, в конце марта россияне, "наверное, взяли контроль" над двумя селами – Тоненькое и Орловка.
- Ряд западных медиа опубликовали информацию о якобы подготовке большого наступления России на Харьков. Главком ВСУ Сырский уверяет, что такая попытка станет для российской армии "фатальной".
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