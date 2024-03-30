Українські воїни здійняли прапор над трьома населеними пунктами у "сірій зоні" – відео

Бійці бригади "Сталевий кордон" підняли над населеними пунктами Шабельне, Піщане та Дегтярне Харківської області синьо-жовті стяги. Відео опублікувала Державна прикордонна служба.

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Ці населені пункти поблизу державного кордону з РФ у "сірій зоні", зазначили прикордонники.

"Територія зруйнованих сіл щільно замінована, а через постійні ворожі обстріли непридатна для проживання. Проте прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" контролюють місцевість та нагадують ворогу, що це наша земля і йому тут не місце!" – йдеться в повідомленні.

Карта DeepState

За даними британської розвідки, наприкінці березня росіяни, "напевно, взяли контроль" над двома селами – Тоненьке та Орлівка.

Низка західних медіа опублікували інформацію про нібито підготовку великого наступу Росії на Харків. Головком ЗСУ Сирський запевняє, що така спроба стане для російської армії "фатальною".

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