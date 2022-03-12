Украинские силы уничтожили еще один командный пункт армии России. Об этом сообщил в Facebook главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории", – написал он.
Судя по видео, которое снято с воздуха, уничтожение командного пункта произошло с помощью беспилотника Bayraktar.
- 10 марта ВСУ нанесли семь мощных ударов по врагу, уничтожены два командира полка РФ.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии