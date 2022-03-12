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Украинские войска уничтожили еще один российский командный пункт – видео видео

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12.03.2022, 22:02
Уничтоженный командный пункт армии РФ (скриншот видео)
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Украинские силы уничтожили еще один командный пункт армии России. Об этом сообщил в Facebook главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

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"Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории", – написал он.

Судя по видео, которое снято с воздуха, уничтожение командного пункта произошло с помощью беспилотника Bayraktar.

Марк Сировой
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Bayraktar ВСУ БПЛА беспилотник байрактар войска россии командный пункт
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