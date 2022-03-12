Украинские силы уничтожили еще один командный пункт армии России. Об этом сообщил в Facebook главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

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"Минус еще один командный пункт российских оккупационных войск на нашей территории", – написал он.

Судя по видео, которое снято с воздуха, уничтожение командного пункта произошло с помощью беспилотника Bayraktar.

10 марта ВСУ нанесли семь мощных ударов по врагу, уничтожены два командира полка РФ.

Марк Сировой

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