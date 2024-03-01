УП показала видео с беларуско-польской границы: заявляет – там свободный трафик для фур

За прошлый год Польша заплатила сотни миллионов долларов российским и белорусским компаниям за зерновые и масличные культуры, шроты и корма для животных – и агроэкспорт два года подряд растет. Об этом сообщается в расследовании Украинской правды.

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Как отмечается в материале со ссылкой на UN Comtrade, за прошлый год из РФ в Польшу было импортировано сельскохозяйственной продукции на $117 млн, что превышает уровень 2021 года. Такая же ситуация в случае с Беларусью. Импорт зерновых, масличных и шротов постепенно рос в 2022 и 2023 годах. Польша в прошлом году заплатила беларусам за агропродукцию $55 млн.

Инфографика: Украинская правда

При этом Латвия – единственное государство в ЕС, которое приняло запрет на импорт агропродукции из России и Беларуси.

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Журналист Михаил Ткач несколько дней провел на единственном пункте пропуска польско-беларуской границы, который работает для движения грузовиков, и убедился, что там свободный трафик.

По данным источников УП, российская агропродукция следует в Беларусь, где перегружается на польские авто, после чего попадает на польские предприятия. Также не исключается, что товары попадают в ЕС по железной дороге, ведь сообщение между Польшей и Беларусью не было закрыто.

Все это происходит на фоне ситуации, когда польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска польско-украинской границы и прибегают к повреждению продукции, которая должна была следовать транзитом в Европу. По состоянию на конец февраля в очереди на выезд из Украины в Польшу находятся около 6000 автомобилей, еще 2000 – на въезд.