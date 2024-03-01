УП показала видео с беларуско-польской границы: заявляет – там свободный трафик для фур
За прошлый год Польша заплатила сотни миллионов долларов российским и белорусским компаниям за зерновые и масличные культуры, шроты и корма для животных – и агроэкспорт два года подряд растет. Об этом сообщается в расследовании Украинской правды.
Как отмечается в материале со ссылкой на UN Comtrade, за прошлый год из РФ в Польшу было импортировано сельскохозяйственной продукции на $117 млн, что превышает уровень 2021 года. Такая же ситуация в случае с Беларусью. Импорт зерновых, масличных и шротов постепенно рос в 2022 и 2023 годах. Польша в прошлом году заплатила беларусам за агропродукцию $55 млн.
При этом Латвия – единственное государство в ЕС, которое приняло запрет на импорт агропродукции из России и Беларуси.
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Журналист Михаил Ткач несколько дней провел на единственном пункте пропуска польско-беларуской границы, который работает для движения грузовиков, и убедился, что там свободный трафик.
По данным источников УП, российская агропродукция следует в Беларусь, где перегружается на польские авто, после чего попадает на польские предприятия. Также не исключается, что товары попадают в ЕС по железной дороге, ведь сообщение между Польшей и Беларусью не было закрыто.
Все это происходит на фоне ситуации, когда польские фермеры продолжают блокировать пункты пропуска польско-украинской границы и прибегают к повреждению продукции, которая должна была следовать транзитом в Европу. По состоянию на конец февраля в очереди на выезд из Украины в Польшу находятся около 6000 автомобилей, еще 2000 – на въезд.
- В начале февраля польские фермеры заблокировали дороги почти в 300 населенных пунктах страны. Также они начали препятствовать движению транспорта на пунктах пропуска польско-украинской границы.
- 21 февраля Зеленский поручил правительству Украины до 24 февраля находиться на границе с Польшей. Украинский лидер обратился к польскому президенту и премьеру и попросил, чтобы те тоже приняли участие в диалоге.
- 22 февраля премьер Польши Дональд Туск анонсировал встречу польских и украинских чиновников, на которой будет обсуждаться вопрос решения проблемы блокирования границы. Она состоится 28 марта в Варшаве.
- 23 февраля стало известно, что встреча украинских и польских чиновников на границе не состоялась. Делегация Польши на переговоры не приехала.
- 29 февраля Туск заявил, что Польша по примеру Латвии может запретить импорт агропродукции из РФ.