УП показала відео з білорусько-польского кордону: заявляє, що там вільний трафік для фур

За минулий рік Польща сплатила сотні мільйонів доларів російським та білоруським компаніям за зернові культури, олію, шроти та корми для тварин – і агроекспорт два роки поспіль зростає. Про це повідомляється у розслідуванні Української правди.

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Як зазначається в матеріалі з посиланням на UN Comtrade, за минулий рік з РФ до Польщі було імпортовано сільськогосподарської продукції на $117 млн, що перевищує рівень 2021 року. Така сама ситуація у випадку з Білоруссю. Імпорт зернових, олійних та шротів поступово зростав у 2022 та 2023 роках. Загалом Польща минулого року заплатила білорусам за агропродукцію $55 млн.

Інфографіка: Українська правда

Водночас Латвія – єдина держава в ЄС, яка ухвалила заборону імпорту агропродукції з Росії та Білорусі.

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Журналіст Михайло Ткач декілька днів провів на єдиному пункті пропуску польсько-білоруського кордону, який працює для руху вантажівок, і пересвідчився, що там вільний трафік.

За даними джерел УП, російська агропродукція прямує до Білорусі, де перевантажується на польські авто, після чого потрапляє на польські підприємства. Також не виключається, що товари потрапляють до ЄС залізницею, адже сполучення між Польщею та Білоруссю не було закрите.

Все це відбувається на тлі ситуації, коли польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску польсько-українського кордону та вдаються до пошкодження продукції, яка мала прямувати транзитом до Європи. Станом на кінець лютого в черзі на виїзд з України до Польщі стоять близько 6000 автомобілів, ще 2000 – на в’їзд.