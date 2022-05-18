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В Буче 70% найденных в апреле трупов – это люди, которых россияне пытали: волонтер видео

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 17:15
Буча после оккупации (Фото: EPA-EFE/MIKHAIL PALINCHAK)
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Пытки, издевательства и уничтожение российскими оккупантами гражданских в Буче носили не случайный, а систематический характер. Об этом в эфире Current Time рассказал волонтер, который работал непосредственно в морге в Буче после освобождения города.

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Евгений Спирин, главный редактор интернет-издания Бабель, работал с апреля как волонтер в морге города Буча. 

Current Time пишет с его слов, что "у некоторых убитых российскими оккупантами детей в Буче и Ирпене Киевской области были связаны руки, что может свидетельствовать о пытках", и что даже "у девочек до 10 лет обнаружены следы изнасилований".

Спирин также рассказал о теле молодого человека, гражданского, который был сначала ранен случайным осколком, а затем в детском лагере "Лучистый" до смерти запытан россиянами за татуировку на груди. 

По словам волонтера, "туда приводили ветеранов войны 2014 года, то есть тех, кто воевал на Донбассе", которых "сдавали соседи за какие-то 300 гривен или рублей".

По его словам, 70% из 416 трупов, которые были обнаружены в Буче с 5 по 25 апреля – это люди, которых российские оккупанты целенаправленно пытали.

Спирин утверждает, что это не "предположения" и что все факты задокументированы по результатам патологоанатомических экспертиз. 

"Это не "как бы доказательства", это настоящие доказательства того, что там происходило", – сказал он.

Сергей Бережной
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военные преступления пытки буча Евгений Спирин
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