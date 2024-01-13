В части Ростова блэкаут. Говорят, пришлось ввести графики отключений света – видео

Часть граничащего с временно оккупированными территориями Украины российского города Ростов-на-Дону осталась без света вечером 13 января. Компания "Россети Юг" объяснила этом "технологическим нарушением".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В соцсетях появились фото и видео обесточенного Ростова. Местные СМИ сообщили, что без света остались жители нескольких районов и ряда населенных пунктов области.

Компания "Россети Юг" заявила, что из-за технологического нарушения в высоковольтных сетях было решено ввести графики временного отключения в объеме 270 МВТ в ряде районов Ростовской области.

"Восстановить нормальную схему электроснабжения планируется в ближайшее время", – обещают в "Россетях Юг".

Фото – соцсети

11 января сообщалось, что в граничащем с Украиной российском Белгороде остановки общественного транспорта начали укреплять мешками с песком и бетоном.

Смотрите также: Бойцы ГУР атаковали позиции ПВО россиян под Белгородом. Поразили два "Панциря" – видео