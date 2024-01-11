У Бєлгороді почали укріплювати зупинки мішками з піском та бетоном – фото

Фото - соцмережі

У Бєлгороді зупинки громадського транспорту почали укріплювати мішками з піском та бетоном. Відповідні фото з'явилися у місцевих пабліках у Telegram.

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Бєлгород та інші регіони РФ, що межують з Україною, регулярно скаржаться на вибухи і нібито атаки з боку України – як ракетами, так і безпілотниками.

Представники Сил оборони України неодноразово наголошували на тому, що атак на території РФ зазнають виключно військові об'єкти, тоді як держава-агресор продовжує регулярно обстрілювати цивільну інфраструктуру України.

Фото – Блетгород

Фото – соцмережі

Фото – соцмережі

Фото – Блэтгород

Фото – Жесть Белгород

1 січня в ГУР повідомили, що в російському Бєлгороді було ліквідовано офіцера слідчого комітету Росії в результаті ударів по російських військових об'єктах 30 грудня 2023 року.

5 січня в ГУР повідомили, що провели рейд у Грайворонському районі Бєлгородської області, коли вище військове керівництво армії загарбників запланувало перевірку через нібито скарги особового складу на погані умови служби. Пізніше Буданов повідомив, що в результаті рейду важке поранення отримала "досить знакова" людина серед російських окупантів.

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