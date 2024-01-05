У Бєлгороді вночі було неспокійно: є руйнування та поранені, пошкоджені машини – фото

Фото: Валентин Демидов

В ніч проти 5 січня у прифронтовому російському Бєлгороді лунали вибухи. Місцева влада заявила про нібито збиття 10 повітряних цілей, внаслідок чого є руйнування та постраждалі.

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Telegram-канали Бєлгорода писали про низку вибухів та роботу російської протиповітряної оборони.

Мер міста Валентин Демидов заявив про трьох постраждалих, водночас губернатор області В'ячеслав Гладков пише про двох.

За їхніми даними, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 30 автівок та вибито близько 130 вікон у багатоквартирних будинках.

Фото: Валентин Демидов

Фото: Валентин Демидов

У ніч проти 30 грудня 2023 року Сили оборони завдали комбінованого удару по військових об'єктах у різних регіонах Росії.

Вдень того самого дня у російському Бєлгороді один за одним лунали вибухи, місцева влада заявила про нібито атаку з боку Збройних Сил України. Тоді загинули 22 людини, ще понад 100 отримали поранення, заявив Гладков.

З того дня в Бєлгороді щодня лунає повітряна тривога. 2 січня Гладков заявив про нібито збиття дев'яти українських повітряних цілей.

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