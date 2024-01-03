У ЄС відповіли топпропагандистам РФ щодо Бєлгорода: Україна має захищатися, а Росія бреше

Представники росЗМІ заявили в розмові з Петером Стано про нібито обстріл Бєлгорода касетними боєприпасами. Він сказав, що в ЄС не вірять Росії

Петер Стано (Скриншот з відео)

Російські топпропагандисти з ТАСС запитали у представника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано, чи підтримує Євросоюз удари українських військових по російському Бєлгороду. Він відповів, що Україна має законне право захищати себе від агресії, а Росія "постійно бреше".

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У цілому Україна має повне законне право захищати себе від російської агресії", – сказав Стано.

Маріонетки Кремля заявили в розмові з ним, що ЗСУ нібито використовували під час атаки на Бєлгород касетні боєприпаси та реактивні системи залпового вогню, які їм "передали європейські партнери".

На це Стано заявив, що у Брюсселі не вірять будь-якій інформації Росії про обстріл Бєлгорода.

"Що стосується конкретного інциденту в Бєлгороді, то жодна інформація, яка надходить із Росії, не може вважатися гідною довіри", – сказав Стано, звинувативши Росію в "постійній брехні, маніпуляціях і пропаганді".

У ніч проти 30 грудня 2023 року Сили оборони завдали комбінованого удару по військових об'єктах у різних регіонах Росії.

Вдень того самого дня у російському Бєлгороді один за одним лунали вибухи, місцева влада заявила про нібито атаку з боку Збройних Сил України. Тоді загинули 22 людини, ще понад 100 отримали поранення, заявив Гладков.

З того дня в Бєлгороді кожного дня лунає повітряна тривога. Вчора, 2 січня, Гладков заявив про нібито збиття дев'яти українських повітряних цілей.

Читайте також: Лондон та Париж в ООН про обстріл Бєлгорода: У загибелі росіян потрібно звинувачувати тільки Путіна