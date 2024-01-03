В ЕС ответили топ-пропагандистам РФ о Белгороде: Украина должна защищаться, а Россия лжет

Представители росСМИ заявили в разговоре с Петером Стано о якобы обстреле Белгорода кассетными боеприпасами. Он сказал, что в ЕС не верят России

Петер Стано (Скриншот с видео)

Российские топ-пропагандисты из ТАСС спросили у представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, поддерживает ли Евросоюз удары украинских военных по российскому Белгороду. Он ответил, что Украина имеет законное право защищать себя от агрессии, а Россия "постоянно лжет".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В целом Украина имеет полное законное право защищать себя от российской агрессии", – сказал Стано.

Марионетки Кремля заявили в разговоре с ним, что ВСУ якобы использовали при атаке на Белгород кассетные боеприпасы и реактивные системы залпового огня, которые им "передали европейские партнеры".

На это Стано заявил, что в Брюсселе не верят какой-либо информации России об обстреле Белгорода.

"Что касается конкретного инцидента в Белгороде, то никакая информация, поступающая из России, не может считаться достойной доверия", – сказал Стано, обвинив Россию в "постоянной лжи, манипуляциях и пропаганде".

В ночь на 30 декабря 2023 года Силы обороны нанесли комбинированный удар по военным объектам в разных регионах России.

Днем того же дня в российском Белгороде один за другим раздавались взрывы, местные власти заявили о якобы атаке со стороны Вооруженных Сил Украины. Тогда погибли 22 человека, еще более 100 получили ранения, заявил Гладков.

С того дня в Белгороде ежедневно звучит воздушная тревога. Вчера, 2 января, Гладков заявил о якобы сбитых девяти украинских воздушных целях.

Читайте также: Лондон и Париж в ООН об обстреле Белгорода: В гибели россиян нужно винить только Путина