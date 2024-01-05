В Белгороде ночью было неспокойно: есть разрушения и раненые, поврежденные машины – фото

Не менее 130 окон вылетело в результате работы российского ПВО

Фото: Валентин Демидов

В ночь на 5 января в прифронтовом российском Белгороде раздавались взрывы. Местные власти заявили о якобы сбивании 10 воздушных целей, в результате чего есть разрушения и пострадавшие.

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Telegram-каналы Белгорода писали о ряде взрывов и работе российской противовоздушной обороны.

Мэр города Валентин Демидов заявил о трех пострадавших, в то же время губернатор области Вячеслав Гладков пишет о двух.

По их данным, в результате атаки повреждено по меньшей мере 30 автомобилей и выбито около 130 окон в многоквартирных домах.

Фото: Валентин Демидов

Фото: Валентин Демидов

В ночь на 30 декабря 2023 года Силы обороны нанесли комбинированный удар по военным объектам в разных регионах России.

Днем того же дня в российском Белгороде один за другим раздавались взрывы, местные власти заявили о якобы атаке со стороны Вооруженных Сил Украины. Тогда погибли 22 человека, еще более 100 получили ранения, заявил Гладков.

С того дня в Белгороде ежедневно звучит воздушная тревога. 2 января Гладков заявил о якобы сбивании девяти украинских воздушных целей.

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