В Белгороде начали укреплять остановки мешками с песком и бетоном – фото

Белгород регулярно жалуется на обстрелы якобы со стороны Украины

Фото - соцсети

В Белгороде остановки общественного транспорта начали укреплять мешками с песком и бетоном. Соответствующие фото появились в местных пабликах в Telegram.

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Белгород и другие граничащие с Украиной регионы РФ регулярно жалуются на взрывы и якобы атаки со стороны Украины – как ракетами, так и беспилотниками.

Представители Сил обороны Украины неоднократно акцентировали, что атакам на территории РФ подвергаются исключительно военные объекты, тогда как государство-агрессор продолжает регулярно обстреливать гражданскую инфраструктуру Украины.

Фото – Блэтгород

Фото – соцсети

Фoто – соцсети

Фотo – Блэтгород

Фото – Жесть Белгород

1 января в ГУР сообщили, что в российском Белгороде был ликвидирован офицер следственного комитета России в результате ударов по российским военным объектам 30 декабря 2023 года.

5 января в ГУР сообщили, что провели рейд в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы. Позднее Буданов сообщил, что в результате рейда тяжелое ранение получил "достаточно знаковый" человек среди российских оккупантов.

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