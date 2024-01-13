У частині Ростова блекаут. Кажуть, довелося ввести графіки відключень світла – відео

Частина російського міста Ростов-на-Дону, що межує з тимчасово окупованими територіями України, залишилася без світла ввечері 13 січня. Компанія "Россети Юг" пояснила цим "технологічним порушенням".

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У соцмережах з'явилися фото та відео знеструмленого Ростова. Місцеві ЗМІ повідомили, що без світла залишились мешканці кількох районів та низки населених пунктів області.

Компанія "Россети Юг" заявила, що через технологічне порушення у високовольтних мережах було вирішено ввести графіки тимчасового відключення в обсязі 270 МВТ у низці районів Ростовської області.

"Відновити нормальну схему електропостачання планується найближчим часом", – обіцяють у "Россетях Юг".

Фото – соцмережі

11 січня повідомлялось, що у межуючому з Україною російському Бєлгороді зупинки громадського транспорту почали укріплювати мішками з піском та бетоном.

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