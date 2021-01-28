В Доме профсоюзов в Киеве, где во время Революции достоинства погибли люди, планируют открыть покерный клуб, в котором, возможно, будут играть на деньги. Об этом говорится в расследовании Слідство.Інфо.

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Журналисты выяснили, что Федерация профсоюзов отдала в аренду подвальное помещение площадью около 1000 кв м сети Full House. Согласно договору аренды, в помещении собираются открыть клуб спортивного покера. Разрешение на работу клуба выдала Всеукраинская федерация спортивного покера, которую возглавляет Сергей Ефименко, владелец торговой марки Full House и совладелец компаний, которые работают под этой торговой маркой.

Журналистам удалось попасть в помещение под видом заинтересованных потенциальных клиентов. Мужчина по имени Денис, который представился управляющим заведения, рассказал им, что в клубе можно будет играть на деньги (ставки наличными). Также на территории клуба будет ресторан и место для курения кальяна.

Сам Ефименко отрицает, что в заведении будут играть на деньги. По его словам, в клубе, совладелицей которого является его сестра, будут проводить спортивные турниры.

Глава Федерации профсоюзов Григорий Осовой также утверждает, что в Доме профсоюзов будет спортивное заведение.

21 ноября 2018 года, в день годовщины Майдана, в здании Дома профсоюзов открыли ресторан быстрого питания KFC.

Однако после ряда акций протеста ресторан был закрыт. Директор хозяйственного управления Федерации профсоюзов Владимир Циганенко в комментарии Слідство.Інфо заявил, что акции были якобы заказные. "McDonalds тупо заказал KFC", – сказал он.

Против открытия ресторана тогда высказался также мэр Киева Виталий Кличко.

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Вадим Ребрина

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