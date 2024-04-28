В российских Оренбурге и Владикавказе неизвестные сожгли два магистральных тепловоза, что ограничивает военную логистику оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

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В Оренбурге в воскресенье, 28 апреля, сгорел дотла магистральный тепловоз марки "2ТЭ10М". За два дня до этого, 26 апреля, во Владикавказе кто-то сжег тепловоз "ЧМЭ-3".

Разведчики констатировали, что уничтожение тепловозов российской железной дороги ограничивает военную логистику захватчиков.

СПРАВКА "ЧМЭ-3" – железнодорожный маневренный тепловоз с электрической передачей, разработанный чехословацким заводом ČKD Praha в 1963-м. Он стал одним из крупнейших в истории, с 1965 по 1987-й было выпущено 9600 машин, из которых 7400 поставлено в СССР, а остальные – в ряд других стран. ТЕ10М – советский магистральный грузовой тепловоз с секционной мощностью 3000 л.с, который строил Ворошиловградский тепловозостроительный завод с 1978 по 1990 год. "ЧМЭ-3" – железнодорожный маневренный тепловоз с электрической передачей, разработанный чехословацким заводом ČKD Praha в 1963-м. Он стал одним из крупнейших в истории, с 1965 по 1987-й было выпущено 9600 машин, из которых 7400 поставлено в СССР, а остальные – в ряд других стран. ТЕ10М – советский магистральный грузовой тепловоз с секционной мощностью 3000 л.с, который строил Ворошиловградский тепловозостроительный завод с 1978 по 1990 год.

30 ноября 2023 года украинская военная разведка сообщила, что вместе с движением сопротивления подожгла два релейных шкафа на важных участках железной дороги под Москвой, в результате чего там парализовало движение поездов.

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