У двох містах Росії хтось спалив два магістральні теплотяги. ГУР показало відео
У російських Оренбурзі та Владикавказі невідомі спалили два магістральні теплотяги, що обмежує військову логістику окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.
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В Оренбурзі у неділю, 28 квітня, згорів дотла магістральний теплотяг марки "2ТЕ10М". За два дні до цього, 26 квітня, у Владикавказі хтось спалив теплотяг "ЧМЕ-3".
Розвідники констатували, що знищення теплотягів російської залізниці обмежує військову логістику загарбників.
ДОВІДКА"ЧМЕ-3" – залізничний маневровий теплотяг з електричною передачею, розроблений чехословацьким заводом ČKD Praha 1963-го. Він став одним із найбільших в історії, з 1965 до 1987-го було випущено 9600 машин, з яких 7400 поставлено в СРСР, а решту – в низку інших країн. ТЕ10М – радянський магістральний вантажний теплотяг із секційною потужністю 3000 к.с, який будував Ворошиловградський теплотягобудівний завод із 1978 до 1990 року.
- 30 листопада 2023 року українська військова розвідка повідомила, що разом із рухом опору підпалила дві релейні шафи на важливих ділянках залізниці під Москвою, унаслідок чого там паралізувало рух поїздів.
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