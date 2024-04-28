У російських Оренбурзі та Владикавказі невідомі спалили два магістральні теплотяги, що обмежує військову логістику окупантів. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

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В Оренбурзі у неділю, 28 квітня, згорів дотла магістральний теплотяг марки "2ТЕ10М". За два дні до цього, 26 квітня, у Владикавказі хтось спалив теплотяг "ЧМЕ-3".

Розвідники констатували, що знищення теплотягів російської залізниці обмежує військову логістику загарбників.

ДОВІДКА "ЧМЕ-3" – залізничний маневровий теплотяг з електричною передачею, розроблений чехословацьким заводом ČKD Praha 1963-го. Він став одним із найбільших в історії, з 1965 до 1987-го було випущено 9600 машин, з яких 7400 поставлено в СРСР, а решту – в низку інших країн. ТЕ10М – радянський магістральний вантажний теплотяг із секційною потужністю 3000 к.с, який будував Ворошиловградський теплотягобудівний завод із 1978 до 1990 року. "ЧМЕ-3" – залізничний маневровий теплотяг з електричною передачею, розроблений чехословацьким заводом ČKD Praha 1963-го. Він став одним із найбільших в історії, з 1965 до 1987-го було випущено 9600 машин, з яких 7400 поставлено в СРСР, а решту – в низку інших країн. ТЕ10М – радянський магістральний вантажний теплотяг із секційною потужністю 3000 к.с, який будував Ворошиловградський теплотягобудівний завод із 1978 до 1990 року.

30 листопада 2023 року українська військова розвідка повідомила, що разом із рухом опору підпалила дві релейні шафи на важливих ділянках залізниці під Москвою, унаслідок чого там паралізувало рух поїздів.

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