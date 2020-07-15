В Ереване облили борщом посольство из-за заявления МИД Украины - видео

В столице Армении Ереване протестующие облили борщом посольство Украины, выражая возмущение в связи с заявлением украинского МИД относительно конфликта с Азербайджаном. Об этом сообщает армянское издание Panorama.

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Протестующие пришли под посольство с плакатами на украинском и английском языках, с лозунгами "Позор Украине", "Украина + Азербайджан", "Не будь как Украина", и скандировали "Украина, не провоцируй", "Не поддерживайте агрессора". По информации издания, акцию организовало молодежное крыло партии Дашнакцутюн.

"Азербайджан уже несколько дней объявляет войну Армении, на границе происходят столкновения. Различные государства и организации сделали заявления по этому поводу. Заявление Украины было односторонним и лили воду на мельницу Азербайджана. Такими действиями Украина вбивает клин в армяно-украинские отношения", — цитирует издание участников акции.

Как видно на видео (с 1:47 сек - ред) после этого двери посольства облили борщом, плакаты оставили под стенами.

13 июня МИД Украины призвало стороны конфликта приложить максимальные усилия для деэскалации ситуации и продолжения поиска путей мирного решения конфликта. В ответ МИД Армении вызвало "на ковер" украинского посла Ивана Кулебу.

СПРАВКА. 12 июля 1988 года населенный по большей мере армянами Нагорно-Карабахский областной совет объявил об одностороннем выходе региона из состава Азербайджана. 12 июля 1988 года населенный по большей мере армянами Нагорно-Карабахский областной совет объявил об одностороннем выходе региона из состава Азербайджана. С этого времени между Арменией и Азербайджаном длится территориальный спор за Карабах. За период вооруженного конфликта в 1988-1994 годах погибли около 30 000 человек, более 100 000 стали беженцами и вынужденными переселенцами. Самопровозглашенная в 1991 году "Нагорно-Карабахская республика" является непризнанным большинством стран государством.