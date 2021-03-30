Депутат Киевского горсовета от Евросолидарности Александр Погребиский заявил, что сегодня было остановлено незаконное наружное наблюдение за его однопартийцем, бывшим замглавы СБУ, а сейчас депутатом Киевсовета Виктором Кононенко. Наблюдение, по словам Погребиского, вел сотрудник Нацполиции.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Только что удалось остановить незаконную "наружку" за боевым генералом Виктором Кононенко! 2015-2017 Виктор Кононенко возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне АТО", – написал депутат.

По его словам, Кононенко уже пятый день наблюдал за собой "наружку".

Погребиский отметил, что генерал-лейтенант СБУ Кононенко – охраняемая персона, поскольку имеет доступ к государственной тайне.

"Как оказалось, незаконную слежку проводили сотрудники полиции", – написал депутат.

На опубликованном им видео запечатлено, как группа людей вместе с Кононенко вытаскивают из автомобиля мужчину, обвиняя в том, что он уже четыре дня "ездит" за депутатом. Тот отрицает. При этом у мужчины за поясом брюк виден пистолет. После того, как он показал Кононенко некое удостоверение, тот сказал людям в униформе, что это полиция, и чтобы они отошли.

Нацполиция пока никак не отреагировала на инцидент. Корреспондент LIGA.net попытался взять комментарий у полиции, однако телефоны пресс-служб МВД и Нацполиции не отвечают.

В июне 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя СБУ.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.