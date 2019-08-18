В Киеве прошла первая репетиция Марша защитников: видео

Сегодня, 18 августа, в Киеве состоялась первая репетиция Марша защитников Украины ко Дню Независимости. Об этом сообщает 5 канал.
Сегодня отрабатывали свои действия стюарды - это около 100 человек, отвечающих за движение участников шествия.
"Мы отработали, интервалы должны быть между колоннами, между людьми, чтобы они не давили друг другу на ноги. Сколько людей должно быть в ряд и в шеренгу. Сначала идут семьи погибших в АТО, после них раненые, затем члены семей небесной сотни, затем ветераны. Духовенство будет отдельно идти", - рассказал член Совета ветеранов АТО при министерстве ветеранов Антон Колумбет.
В оргкомитете отмечают, что маршрут шествия и сценарий уже согласовали с властями Киева и полицией.
Колонна, сформированная из около двадцати "коробок", двинется от парка Шевченко в 11:00, далее через Бессарабскую площадь выйдет на Крещатик и Майдан Незалежности. После этого участники шествия направятся к Михайловскому собору, где примут участие в молебне.
Вход к месту начала шествия оснастят рамками, будут запрещены для проноса любые опасные предметы. За безопасностью будут следить правоохранители.
Читайте также: Организаторы Марша защитников Украины назвали время и место сбора