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В Крыму в районе Армянска что-то взорвалось – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 14:30
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В Крыму в районе Армянска что-то взорвалось. Об этом сообщают в Telegram паблики оккупантов.

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"Сообщается о взрыве в Армянске в Крыму. Кадры публикуют в соцсетях очевидцы. Похоже, что взрыв в воде", – написали в Telegram-канале ЧП/Севастополь.

Информация официально не подтверждена.

Публикуют такие фото (на взрыв в воде не очень похоже):

В Крыму в районе Армянска что-то взорвалось – видео

В Крыму в районе Армянска что-то взорвалось – видео

Информация официально не подтверждена.

Утром оккупационные органы Севастополя писали, что якобы сбили два украинских беспилотника.

Читайте также: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму – The Times

Наталія Медведєва
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армянск
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