В Крыму в районе Армянска что-то взорвалось. Об этом сообщают в Telegram паблики оккупантов.

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"Сообщается о взрыве в Армянске в Крыму. Кадры публикуют в соцсетях очевидцы. Похоже, что взрыв в воде", – написали в Telegram-канале ЧП/Севастополь.

Информация официально не подтверждена.

Публикуют такие фото (на взрыв в воде не очень похоже):

Информация официально не подтверждена.

Утром оккупационные органы Севастополя писали, что якобы сбили два украинских беспилотника.

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Наталія Медведєва

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