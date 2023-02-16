В Крыму в районе Армянска что-то взорвалось. Об этом сообщают в Telegram паблики оккупантов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Сообщается о взрыве в Армянске в Крыму. Кадры публикуют в соцсетях очевидцы. Похоже, что взрыв в воде", – написали в Telegram-канале ЧП/Севастополь.
Информация официально не подтверждена.
Публикуют такие фото (на взрыв в воде не очень похоже):
Информация официально не подтверждена.
Утром оккупационные органы Севастополя писали, что якобы сбили два украинских беспилотника.
Читайте также: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму – The Times
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии