На востоке Москвы в складском здании на Мартеновской улице вспыхнул огонь на площади 4000 квадратных метров. Что стало причиной пожара – пока неизвестно, пишут российские пропагандистские Telegram-каналы.

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По данным ряда ресурсов врага, пожар возник около 04:20 на территории бывшего машиностроительного завода "Торос". Огонь быстро распространился по помещениям склада, рухнула часть кровли, и произошла деформация стен.

Тушение склада продолжается, ситуацию усложняет высокая пожарная нагрузка, внутри находятся емкости с легковоспламеняющейся жидкостью. Привлекли к тушению пламени более 100 работников МЧС и вертолет Ка-52.

Информации о пострадавших не было.

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