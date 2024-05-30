На сході Москви у складській будівлі на Мартенівській вулиці спалахнув вогонь на площі 4000 квадратних метрів. Що стало причиною пожежі – поки що невідомо, пишуть російські пропагандистські Telegram-канали.

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За даними низки ресурсів ворога, пожежа виникла близько 04:20 на території колишнього машинобудівного заводу "Торос". Вогонь швидко поширився приміщеннями складу, обвалилася частина покрівлі, та відбулася деформація стін.

Гасіння складу триває, ситуацію ускладнює високе пожежне навантаження, усередині розташовані місткості з легкозаймистою рідиною. Залучили до гасіння полум'я понад 100 працівників МНС та вертоліт Ка-52.

Інформації про постраждалих не було.

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