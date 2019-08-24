В Новосибирске отметили День независимости Украины: видео

В центре Новосибирска прошел согласованный пикет в честь Дня независимости Украины, сообщает Сибирь.Реалии.

В акции приняли участие 13 человек, как украинцы, живущие в Сибири, так и местные жители. Участники акции держали в руках флаги и плакаты с лозунгами: "Слава Украине", "Свободу Сенцову и Кольченко", "Власть, хватит воевать".

По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция заявлена не партийной, а общегражданской, с главным требованием к властям России прекратить вмешательство в дела независимого государства.

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