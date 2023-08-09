Сегодня, 9 августа, в Новой Каховке взорвался пункт управления оккупационной российской армии. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

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"Около 10:00 Вооруженные Силы Украины поразили пункт управления армии РФ во временно оккупированной Новой Каховке", – говорится в сообщении.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало видеоподтвержение поражения, где зафиксирован дым от взрыва в Новой Каховке.

Появилось видео, как российские оккупанты на лодке хотели высадиться в Херсонской области, но украинские воины поразили их FPV-дроном.

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