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У Новій Каховці вибухнув пункт управління російської армії – ЗСУ видео

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09.08.2023, 13:46
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Сьогодні, 9 серпня, у Новій Каховці вибухнув пункт управління окупаційної російської армії. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Близько 10:00 Збройні Сили України уразили пункт управління армії РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці", – йдеться у повідомленні.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало відеопідтвердження ураження, де зафіксовано дим від вибуху у Новій Каховці. 

  • З'явилося відео, як російські окупанти на човні хотіли висадитися на Херсонщині, але українські воїни вразили їх FPV-дроном.

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Наталія Медведєва
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війнаокупантинова каховка
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