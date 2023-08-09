Сьогодні, 9 серпня, у Новій Каховці вибухнув пункт управління окупаційної російської армії. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Близько 10:00 Збройні Сили України уразили пункт управління армії РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці", – йдеться у повідомленні.

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ опублікувало відеопідтвердження ураження, де зафіксовано дим від вибуху у Новій Каховці.

З'явилося відео, як російські окупанти на човні хотіли висадитися на Херсонщині, але українські воїни вразили їх FPV-дроном.

Читайте також: Що вибухнуло під Москвою. Аматор-оператор зняв снаряд, у нього вихопили телефон: відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.