В Одессу прибыл американский ракетный эсминец: фото, видео

В порт Одессы зашел американский эсминец "Портер". Он примет участие в тренировках типа PASSEX, сообщает пресс-служба Минобороны.

Там отметили, что это уже седьмой визит американского военного корабля в Черное море с начала 2019 и второй - в Одессу. В прошлом году эсминец участвовал в ежегодных учениях "Си Бриз-2018".

В Минобороны заявили, что это плановое мероприятие, нацеленное на то, чтобы показать приверженность Вашингтона свободному судоходству.

По информации ведомства, "Портер" - 28-й корабль класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) ВМС США. Основное вооружение эсминца - 90 ракетных пусковых установок, в которых могут размещаться зенитные и противолодочные ракеты, а также крылатые ракеты "Томагавк".

15 сентября сообщалось, что корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США пересек Босфорский пролив и направился в Черное море.