В оккупированном Крыму в районе гарнизона авиабазы в Гвардейском что-то взорвалось – видео

Во временно оккупированном Крыму в районе гарнизона авиабазы в Гвардейском что-то взорвалось. Об этом пишут местные паблики, появилось видео взрыва.

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Люди в Telegram-каналах сообщили о сильном взрыве.

Оккупационные власти сначала сообщили, что сработало ПВО, "дыма не видно".

Позже гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что в Симферопольском районе был сбит беспилотник, он упал в поле, жертв и разрушений нет.

Поздно вечером 20 марта крымские паблики сообщили о взрывах в Джанкое и опубликовали видео.

В ГУР позже сообщили, что взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге.

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Наталія Медведєва

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