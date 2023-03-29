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В оккупированном Крыму в районе гарнизона авиабазы в Гвардейском что-то взорвалось – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 18:20
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Во временно оккупированном Крыму в районе гарнизона авиабазы в Гвардейском что-то взорвалось. Об этом пишут местные паблики, появилось видео взрыва.

Люди в Telegram-каналах сообщили о сильном взрыве.

В оккупированном Крыму в районе гарнизона авиабазы в Гвардейском что-то взорвалось – видео

Оккупационные власти сначала сообщили, что сработало ПВО, "дыма не видно".

В оккупированном Крыму в районе гарнизона авиабазы в Гвардейском что-то взорвалось – видео

Позже гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что в Симферопольском районе был сбит беспилотник, он упал в поле, жертв и разрушений нет.

В оккупированном Крыму в районе гарнизона авиабазы в Гвардейском что-то взорвалось – видео

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Наталія Медведєва
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войнавзрывКрымГвардейское
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