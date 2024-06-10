В городе Ромны Сумской области произошло возгорание в цехе предприятия, на котором находится большое количество горючих материалов. Несмотря на это, спасателям удалось локализовать пожар, сообщило главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

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Сообщение о пожаре поступило 10 июня в 05:16 – на место прибыли местные спасатели, а также сотрудники ГСЧС из Сум.

Служба установила, что возгорание произошло в одном из двухэтажных цехов предприятия – ситуацию усложняло высокую пожарную нагрузку, так как на этом объекте находится большое количество горючих материалов.

Несмотря на это, уже к 07:10 возгорание удалось локализовать, отмечает ГСЧС.

На месте пожара работает 86 человек и 21 единица техники – ситуация контролируемая, ликвидация возгорания продолжается, заключают спасатели.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Причина пожара пока не сообщается.

Ночью 9 июня в Броварском районе горел склад – спасатели и местные пожарные потушили пожар.

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