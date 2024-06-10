У Ромнах пожежа на підприємстві з великою кількістю горючих матеріалів – відео, фото
У місті Ромни Сумської області відбулося займання у цеху підприємства, на якому міститься велика кількість горючих матеріалів. Попри це, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Сумській області.
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Повідомлення про пожежу надійшло 10 червня о 05:16 – на місце прибули місцеві рятувальники, а також співробітники ДСНС з Сум.
Служба встановила, що загоряння сталося в одному з двоповерхових цехів підприємства – ситуацію ускладнювало високе пожежне навантаження, тому що на цьому об'єкті розміщено велику кількість горючих матеріалів.
Попри це, вже о 07:10 загоряння вдалося локалізувати, зауважує ДСНС.
На місці пожежі працює 86 людей та 21 одиниця техніки – ситуація є контрольованою, ліквідація займання триває, підсумовують рятувальники.
Причину пожежі поки що не повідомляють.
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