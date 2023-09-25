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В Севастополе воют сирены, оккупанты говорят о ракетной атаке и работе ПВО – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 22:33
Видео: соцсети
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В Севастополе во временно оккупированном Крыму вечером 25 сентября раздались взрывы, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают местные паблики в соцсетях.

В 21:00 проукраинский Telegram-канал Крымский ветер сообщил о включении сирены в разных районах Севастополя, а перед этим в городе было слышно взрыв.

Z-паблики писали о "ракетах Storm Shadow", якобы летящих в сторону Крыма с разных направлений.

Гауляйтер оккупантов в Севастополе Михаил Развожаев в 21:48 заявил, что российские военные "отражают ракетную атаку", и, по предварительным данным, силы ПВО оккупантов якобы сбили одну ракету в районе аэродрома Бельбек.

В 21:55 гауляйтер сообщил об отбое тревоги, но, по данным Крымского ветра, в Севастополе снова включились сирены.

Появилось видео, как люди во время тревоги пришли в укрытие, но оно оказалось закрытым.

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Оксана Житнюк
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войнаКрымБельбексевастополь
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