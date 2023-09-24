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Игнат говорит, что ПВО россиян не может защитить Крым. Уверен – ATACMS будут

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2023, 09:24
Игнат говорит, что ПВО россиян не может защитить Крым. Уверен – ATACMS будут - Фото
ATACMS (Фото: USAASC)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что российские захватчики не могут защитить временно оккупированный ими Крым от украинских атак, поскольку их система противовоздушной обороны не способна справиться с крылатыми ракетами западного производства.

"У нас есть оружие, которое нам было нужно. Это крылатые ракеты. Такие, как Х-101, например, которыми Россия атакует нас с начала войны, только лучше. Противник не может сбивать эти ракеты, несмотря на то, что у них там "не имеющее аналогов ПВО", – сказал Игнат.

Он добавил, что некоторое количество украинских ракет российская противовоздушная оборона сбивает, но "как мы видим по результатам, ракеты долетают, и Крым, нашпигованный системами ПВО, не может справиться с ракетами западного производства".

Отвечая на предположение российских оккупантов, что удар по Черноморскому флоту РФ в Севастополе был нанесен американскими дальнобойными ракетами ATACMS, Игнат сказал: "Я думаю, что было бы видно, что это ATACMS, потому что крылатая и баллистическая ракета отличаются траекторией полета и последствиями удара".

Он выразил убеждение, что Вашингтон таки предоставит Киеву желанное дальнобойное оружие, поскольку появляется все больше сообщений о том, что это произойдет.

"Это не только об ATACMS, но и о немецких Taurus. Все будет", – отметил спикер Воздушных сил.

Официально США не сообщали о решении передать Украине ATACMS. Президент Владимир Зеленский 22 сентября сказал, что Украина до сих пор работает над получением дальнобойных вооружений от союзников.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала в HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.
  • Днем 22 сентября в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия.
  • В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.

Читайте также: Украина получит ATACMS с кассетной боевой частью – американские медиа

Милана Головань
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войнаКрымракетаATACMSЮрий Игнатдальнобойное оружие
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