Ігнат каже, що ППО росіян не може захистити Крим. Переконаний – ATACMS будуть

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що російські загарбники не можуть захистити тимчасово окупований ними Крим від українських атак, оскільки їхня система протиповітряної оборони не здатна впоратися з крилатими ракетами західного виробництва.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У нас є зброя, яка була нам потрібна. Це крилаті ракети. Такі, як Х-101, наприклад, якими Росія атакує нас з початку війни, тільки краще. Противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них там "не имеющее аналогов ПВО", – сказав Ігнат.

Він додав, що деяку кількість українських ракет російська протиповітряна оборона збиває, але "як ми бачимо за результатами, ракети долітають, і Крим, нашпигований системами ППО, не може впоратися із ракетами західного виробництва".

Відповідаючи на припущення російських окупантів, що удару по Чорноморському флоту РФ у Севастополі було завдано американськими далекобійними ракетами ATACMS, Ігнат сказав: "Я думаю, що було б видно, що це ATACMS, тому що крилата ракета і балістична відрізняються траєкторією польоту й наслідками удару".

Він висловив переконання, що Вашингтон таки надасть Києву бажану далекобійну зброю, оскільки з'являється дедалі більше повідомлень про те, що це відбудеться.

"Це не лише про ATACMS, але й про німецькі Taurus. Все буде", – зазначив речник Повітряних сил.

Офіційно США не повідомляли про рішення передати Україні ATACMS. Президент Володимир Зеленський 22 вересня сказав, що Україна досі працює над отриманням далекобійних озброєнь від союзників.

ДОВІДКА. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають відстань від 165 до 310 км. Поки що Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км . ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.

Вдень 22 вересня у Севастополі пролунали вибухи в штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події.

Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ять людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.

Читайте також: Україна отримає ATACMS з касетною бойовою частиною – американські медіа

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.