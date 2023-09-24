Ігнат каже, що ППО росіян не може захистити Крим. Переконаний – ATACMS будуть
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що російські загарбники не можуть захистити тимчасово окупований ними Крим від українських атак, оскільки їхня система протиповітряної оборони не здатна впоратися з крилатими ракетами західного виробництва.
"У нас є зброя, яка була нам потрібна. Це крилаті ракети. Такі, як Х-101, наприклад, якими Росія атакує нас з початку війни, тільки краще. Противник не може збивати ці ракети, попри те, що у них там "не имеющее аналогов ПВО", – сказав Ігнат.
Він додав, що деяку кількість українських ракет російська протиповітряна оборона збиває, але "як ми бачимо за результатами, ракети долітають, і Крим, нашпигований системами ППО, не може впоратися із ракетами західного виробництва".
Відповідаючи на припущення російських окупантів, що удару по Чорноморському флоту РФ у Севастополі було завдано американськими далекобійними ракетами ATACMS, Ігнат сказав: "Я думаю, що було б видно, що це ATACMS, тому що крилата ракета і балістична відрізняються траєкторією польоту й наслідками удару".
Він висловив переконання, що Вашингтон таки надасть Києву бажану далекобійну зброю, оскільки з'являється дедалі більше повідомлень про те, що це відбудеться.
"Це не лише про ATACMS, але й про німецькі Taurus. Все буде", – зазначив речник Повітряних сил.
Офіційно США не повідомляли про рішення передати Україні ATACMS. Президент Володимир Зеленський 22 вересня сказав, що Україна досі працює над отриманням далекобійних озброєнь від союзників.
- Вдень 22 вересня у Севастополі пролунали вибухи в штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події.
- Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ять людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.
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